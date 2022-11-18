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Ракетные удары по критической инфраструктуре Украины разрушают и ее экономику. Киевские власти продолжают демонстрировать оптимизм и готовность перенести любые невзгоды за счет западного финансирования. Однако проблема в том, что Запад и сам столкнулся с экономическими трудностями, сообщило издание The New York Times.

Авторы публикации напоминают, что Европа и США пока еще держат украинскую экономику на плаву, вкладывая в нее деньги своих налогоплательщиков. Однако средств для этой цели с каждым днем требуется все больше.

Россия же продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, от которой совсем скоро не останется живого места. На данный момент уничтожено 40 процентов электростанций, из-за чего до 10 миллионов человек остались без света, если верить президенту Зеленскому. Впрочем, у The New York Times другая информация, журналисты сообщают, что электричество отключено у 4,5 млн украинцев.

В любом случае проблемы Запада, которые только усиливаются к зиме, могут создать серьезные препятствия для дальнейших финансовых вливаний в Украину.

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