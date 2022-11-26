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Американское издание The New York Times выпустило материал, в котором подробно были изложены проблемы вооруженных сил Украины при использовании западных типов вооружений.

Американские авторы Томас Гиббонс-Нэфф и Джон Исмэй пишут, что ВСУ не может оперативно осуществлять текущий ремонт западной военной техники, в первую очередь эта проблема касается артиллерийских установок образца НАТО. Эксперты заявляют, что, в первую очередь, необходимо эвакуировать военную технику с поля боя, и только затем отправить в Европу (большая часть вооружений ремонтируется на заводах в Польше). Однако ремонтные заводы в Европе уже перегружены заказами.

Также одной из проблем украинской артиллерии является тот факт, что поставки артиллерийских боеприпасов осуществляются из разных стран НАТО, что приводит к тому, что некоторые пороховые заряды не соответствуют указанным типам гаубиц. Как отмечают американские авторы материала, трагизм ситуации заключается в том, что украинским военным об этом факте становится известно, только на поле боя. Так как никто не проверяет боеприпасы на совместимость перед отправкой.

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