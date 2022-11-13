Американский таблоид New York Times написал, что вопреки мнению экспертов, украинская армия не собирается брать паузу после ухода ВС РФ из Херсона. Напротив, она готовит крупномасштабное наступление на Мелитополь, что в Запорожской области.

ВСУ не собираются замедлять боевые действия на зиму, считают журналисты из Соединенных Штатов. По их мнению, украинские подразделения, которые сейчас находятся на Херсонском направлении, будут переброшены в Запорожскую область. И следующей их целью станет как раз Мелитополь.

Авторы публикации напоминают также, что боевые действия сейчас ведутся также на Донбассе. В районе Красного Лимана ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск по линии Сватово-Кременная. Также они все еще оказывают отчаянное сопротивление наступающим российским войскам в Артемовске.