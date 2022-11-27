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Интенсивность использования артиллерийского вооружения в конфликте на Украине можно сравнить разве что со Второй мировой войной, пишет американское издание New York Times. Журналисты отмечают, что именно из-за этого Запад начал бешеную гонку вооружений для удовлетворения потребностей ВСУ и столкнулся с опустевшими складами боеприпасов, передает “Московский комсомолец”.

Авторы публикации пояснили, что в Афганистане даже в самых серьезных сражениях войска НАТО использовали не более 300 артиллерийских снарядов в день. На Украине же ежедневно производится не менее 6-7 тысяч выстрелов.

При этом военная промышленность Соединенных Штатов способна производить не более 15 тысяч снарядов ежемесячно, которые ВСУ может израсходовать всего за 2-3 дня.

Именно поэтому и Соединенные Штаты, и другие страны НАТО принимают решения об увеличении оборонного бюджета. Причем пятая часть выделяемых средств отправляется именно на пополнение собственных арсеналов.

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