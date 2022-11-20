Бойцы ВСУ совершили тяжкое военное преступление. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT) – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на американское издание.

Речь идёт об инциденте, видеозаписи которого появились 18 ноября. Тогда в Сети распространились два видеоролика, на которых, как утверждалось, демонстрировались кадры перед расстрелом российских военных.

В своём материале NYT приводит слова медицинского советника организации “Врачи за права человека” доктора Рохини Хаара. Он однозначно трактует произошедшее, как военное преступление, указывая, что бойцы ВСУ стреляли в безоружных людей. Что недопустимо: сдавшие в плен военные считаются некомбатантами, то есть выведенными из строя военными. Помимо этого, эксперт отметил, что украинцы просто бросили расстрелянных россиян умирать, не предприняв никаких действий для помощи.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что обнародованные кадры показывают “живодёрскую сущность киевского режима”.