Соединённым Штатам Америки пора начинать искать дипломатический выход из конфликта, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО. Такое мнение высказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в своей статье для The New York Times (NYT).

Эксперт напомнил, что Вашингтон избегает поставки Киеву вооружения, которым можно наносить удары вглубь России. Теперь же необходимо более плотно участвовать в формировании боевых планов Киева, иначе последний может пойти на “стратегически неразумные” шаги, которые со временем только усилят конфликт и приведут к столкновению на поле боя НАТО и России.

Что же касается планов киевского режима вернуть под свой контроль Донбасс и Крым, то Купчан назвал такие цели, не стоящими риска начала третьей мировой войны.