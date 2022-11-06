Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военно-гражданская администрация покинула Херсон и перебралась в Скадовск, однако военные подразделения не собираются никуда уходить и готовятся к решительной битве, пишет американское издание The New York Times. Журналисты отмечают. Что сейчас на западном берегу Днепра находится не менее 40 тысяч военнослужащих ВС РФ.

Готовится к решающему сражению и украинская армия. Она собрала до 60 тысяч боевиков, которые медленно, но уверенно приближаются к Херсону с запада и севера. Они встречают ожесточенное сопротивление, несут крупные потери, но не оставляют попыток идти в наступление.

Украинские политики и представители командования ВСУ заявляют, что битва будет очень жестокой и кровопролитной, так как для России потеря Херсона станет серьезным поражением. Не исключено, что ВС РФ отводом войск, эвакуацией гражданского населения и уходом администрации региона заманивают Киев в ловушку. Она подготавливалась на протяжении нескольких месяцев и вполне может сработать.

Вам может понравиться

Минобороны показало на видео удар штурмовиков Су-25 по позициям противника

Военное ведомство РФ опубликовало атаку российских штурмовиков на позиции украинских войск. Сообщается, что в результате серии ракетных ударов уничтожена замаскированная техника противника и личный состав. По словам представителей Минобороны, штурмовики

Специалисты назвали пищевую привычку, которая поможет сбросить вес

Люди, которые стремятся похудеть, уже осведомлены тем, что существует масса всевозможных диет. Однако специалисты, руководствуясь новыми клиническими испытаниями, утверждают, что всего лишь одна пищевая привычка способна помочь человеку избавиться от

Военкор Линин показал на видео линию обороны ВС РФ в районе Авдеевки

Интернациональная бригада «Пятнашка» по руководством Ахры Авидзбы удерживает оборону на Авдеевском направлении, выстроенную буквально в 40 метрах от позиций ВСУ. Видеозапись происходящих у населенного пункта событий опубликовал в Сети военный