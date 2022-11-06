Военно-гражданская администрация покинула Херсон и перебралась в Скадовск, однако военные подразделения не собираются никуда уходить и готовятся к решительной битве, пишет американское издание The New York Times. Журналисты отмечают. Что сейчас на западном берегу Днепра находится не менее 40 тысяч военнослужащих ВС РФ.

Готовится к решающему сражению и украинская армия. Она собрала до 60 тысяч боевиков, которые медленно, но уверенно приближаются к Херсону с запада и севера. Они встречают ожесточенное сопротивление, несут крупные потери, но не оставляют попыток идти в наступление.

Украинские политики и представители командования ВСУ заявляют, что битва будет очень жестокой и кровопролитной, так как для России потеря Херсона станет серьезным поражением. Не исключено, что ВС РФ отводом войск, эвакуацией гражданского населения и уходом администрации региона заманивают Киев в ловушку. Она подготавливалась на протяжении нескольких месяцев и вполне может сработать.