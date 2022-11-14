ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военнослужащие, которые освободили населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении, рассказали о страшной находке в подвале одного из жилых домов поселка, передает телеканал НТВ.

Напомним, что в настоящий момент российские ВС завершают зачистку населенного пункта после отступления украинских боевиков. Нацисты долго оказывали сопротивление, но удержать контроль над Опытным им все же не удалось. Поэтому подразделения союзных сил не только освободили поселок, но и получили плацдарм для штурма Авдеевки – одной из самых мощных крепостей ВСУ на Донбассе.

В ходе зачистки в подвале частного дома в Опытном российские войска обнаружили труп мирного местного жителя. Короткое исследование показало, что мужчина умер от голода. Скорее всего, он чем-то не угодил украинским националистам, которые закрыли его в подвале и не выпускали до самой смерти.

Напомним, что гражданское население часто удерживается украинскими боевиками в качестве заложников. ВСУ используют их в роли живого щита, прячась за спинами мирных жителей при обстрелах.

Вам может понравиться

Минобороны: ВС РФ выдавили группу боевиков ВСУ и иностранных наемников прямо на минное поле

Неподалеку от Стельмаховки в Луганской Народной Республики боевики ВСУ попытались перейти в наступление. Заончилась эта попытка для них плачевно. Российские подразделения своевременно разгадали планы врага и открыли по ним интенсивный

В двух областях и в части Херсонщины, контролируемой ВСУ, ночью объявлялась воздушная тревога

В ночь на 12 ноября в части Херсонской области, перешедшей под контроль ВСУ, взвыли сирены воздушной тревоги. Также они звучали в Кировоградской и Николаевской областях, сообщает официальный сайт по оповещению

Минобороны РФ: По скоплениям живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение

Российские ВС вывели 30 тысяч военнослужащих из Херсона и сейчас бьют по правому берегу Днепра, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ. “Огнем российской артиллерии,