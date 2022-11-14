Российские военнослужащие, которые освободили населенный пункт Опытное на Авдеевском направлении, рассказали о страшной находке в подвале одного из жилых домов поселка, передает телеканал НТВ.

Напомним, что в настоящий момент российские ВС завершают зачистку населенного пункта после отступления украинских боевиков. Нацисты долго оказывали сопротивление, но удержать контроль над Опытным им все же не удалось. Поэтому подразделения союзных сил не только освободили поселок, но и получили плацдарм для штурма Авдеевки – одной из самых мощных крепостей ВСУ на Донбассе.

В ходе зачистки в подвале частного дома в Опытном российские войска обнаружили труп мирного местного жителя. Короткое исследование показало, что мужчина умер от голода. Скорее всего, он чем-то не угодил украинским националистам, которые закрыли его в подвале и не выпускали до самой смерти.

Напомним, что гражданское население часто удерживается украинскими боевиками в качестве заложников. ВСУ используют их в роли живого щита, прячась за спинами мирных жителей при обстрелах.