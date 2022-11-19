ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский пытался спровоцировать начало Третьей мировой войны, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так он прокомментировал падение украинской ракеты на территорию Польши и гибель двух местных жителей.

Кива напомнил, что Украина, Польша и Прибалтика изначально начали выдвигать обвинения в адрес РФ, однако в Соединенных Штатах быстро выяснили, что ракеты были украинскими. ВСУ, пытаясь сбить российский крылатый боезаряд, ударили по польской территории, приводит слова экс-депутата сайт телеканала НТВ.

Ряд американских политиков уже заявили, что Зеленский умышленно пытался спровоцировать прямое противостояние между Россией и НАТО. Поэтому он является угрозой глобальной безопасности, отметил Кива.

Вам может понравиться

“МК”: в России разработали аналог американского дрона-камикадзе Switchblade

В скором времени на линии боевого соприкосновения могут появиться новые отечественные беспилотники. Они станут “неприятным сюрпризом для врага”. Об этом у себя в телеграм-канале написал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

МК: Капитан Гундаров рассказал, как вычислить автора диверсии на газопроводах “Северный поток”

Шведская прокуратура обнаружила обломки взрывчатых веществ, использованных для диверсии на газопроводах “Северный поток”. Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал изданию “Московский комсомолец”, что находка может помочь быстро найти виновника этого теракта.

РВ сообщила о взрывах и работе ПВО в Джанкое на севере Крыма

В ночь на 17 ноября в Джанкое, что в северной части Крымского полуострова, прогремело несколько взрывов. Портал “Русская весна” сообщил, что работала противовоздушная оборона, а после взрывов в городе исчезло