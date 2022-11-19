Президент Украины Владимир Зеленский пытался спровоцировать начало Третьей мировой войны, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так он прокомментировал падение украинской ракеты на территорию Польши и гибель двух местных жителей.

Кива напомнил, что Украина, Польша и Прибалтика изначально начали выдвигать обвинения в адрес РФ, однако в Соединенных Штатах быстро выяснили, что ракеты были украинскими. ВСУ, пытаясь сбить российский крылатый боезаряд, ударили по польской территории, приводит слова экс-депутата сайт телеканала НТВ.

Ряд американских политиков уже заявили, что Зеленский умышленно пытался спровоцировать прямое противостояние между Россией и НАТО. Поэтому он является угрозой глобальной безопасности, отметил Кива.