Норвегия устроила провокацию против российской субмарины, являющуюся абсолютно недопустимой сейчас, когда отношения между РФ и НАТО являются крайне сложными. Противолодочный самолет ВВС этой страны сбросил перед атомной подводной лодкой «Князь Владимир» эхолокационный буй, который мог нанести ей критические повреждения.

Произошло это в Баренцевом море. Российская субмарина почти сутки шла в надводном положении после похода и не видеть ее экипаж норвежского самолета просто не мог.

Буй предназначался для сбора информации о подводной лодке. Сейчас норвежская сторона не комментирует инцидент. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что нельзя исключать возможной попытки Норвегии применить вооружение для удара по субмарине. Поэтому весьма вероятно, что провокация может оказаться гораздо серьезнее.