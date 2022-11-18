“Ракетный инцидент” в Польше – это попытка Киева спровоцировать вооруженное столкновение России и НАТО. Ущерб, нанесенный двумя ракетами и гибель двоих мирных жителей вполне могли стать поводом для прямого противостояния РФ и Альянса, однако даже Запад не поверил Украине, пишет издание Noonpost.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ИноСМИ”, напоминают, что польский лидер Анджей Дуда практически сразу заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к инциденту.

На другой день примерно такой же комментарий прозвучал и от президента США Джо Байдена. Мало того, он осадил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, продолжавшего упрямо твердить, что Украина тут не при чем.

“По всем данным, подобная версия опровергается. Не хочу утверждать ничего до полного уточнения, но очень маловероятно, по траектории, что они были выпущены из России. Но посмотрим”, – заявил Байден.

Расследование инцидента уже началось и Украину к нему не допустили, пообещав лишь поделиться результатами. Однако уже сейчас можно говорить, что ракеты прилетели со стороны Украины, которой очень уж хочется втянуть НАТО в боевые действия.