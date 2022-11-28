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Как сообщают военкоры издания «Русская весна», окрестности населенного пункта Спорное на данный момент являются одной из самых горячих точек всего донбасского фронта.

Сообщается, что Народная Милиция Луганской Народной Республики продолжает постепенно выдавливать украинских бойцов с территории Донбасса. Самые отчаянные сражения сейчас происходят в районе населенного пункта Спорное, которое находится между Артемовском (украинское название Бахмут) и Лисичанском.

Военные корреспонденты со ссылкой на бойцов Народной Милиции, которые участвуют в боях за освобождение поселка Спорное, сообщают, что в этом районе линия разграничения просто завалена трупами солдат вооруженных сил Украины. На этом участке фронта в боях участвует 4-я бригада 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР. Причем, как отмечают донбасские солдаты, украинское командование постоянно перебрасывает на этот участок фронта все новые и новые резервы, не считаясь с потерями в личном составе.

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