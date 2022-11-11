Военно-промышленный комплекс США не имеет резервов, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов в условиях, когда они нужны Украине и когда требуется пополнять собственные запасы. Такая ситуация сложилась из-за изменения в подходе к финансированию ВПК после холодной войны. Об этом пишет издание National Interest (NI) – передаёт РИА “Новости”.

По мнению автора публикации, поставки оружия на Украину вскрыли несколько проблем национальной безопасности США. Одна – в недостаточных мощностях, для обеспечения растущих потребностей, другая – в истощении боеприпасов в собственных арсеналах. Всё вместе это угрожает обороноспособности США, считает обозреватель NI и добавляет, что сейчас сокращение запасов вооружения достигло критической точки.

Усиленно поставлять вооружение Киеву Вашингтон стал после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Кремле в этой связи неоднократно отмечали, что поставка западными странами вооружения Украине никак не приближают переговорный процесс.