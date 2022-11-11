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Администрация американского президента Джо Байдена упрямо гнет свою линию о необходимости отправлять на Украину все больше оружия. При этом она совершенно игнорирует возникновение проблем боеспособности у собственной армии.

Издание The National Interest пишет, что американская военная промышленность начинает сталкиваться с множеством сложностей, связанных с необходимостью в кратчайшие сроки производить сложнейшие боевые системы. Которые, внимание, поступают не на вооружение ВС США, а отправляются на Украину. Где быстро и успешно уничтожаются или просто приходят в негодность из-за чрезмерно интенсивного использования.

Кроме того, есть и еще одна проблема – жесткий дефицит боеприпасов, с которыми столкнулись ВС США. Причина все та же – поставки ракет и снарядов на Украину, где они расходуются с потрясающей воображение быстротой.

Авторы отмечают, что отправка оружия на Украину вскрыла целый ряд проблем военно-промышленного комплекса. Власти США долгое время игнорировали необходимость в его финансировании, поэтому крупные поставки оружия и боеприпасов в Киев вполне способны окончательно добить ВПК.

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