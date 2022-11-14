Соединённые Штаты Америки рискуют столкнуться с “колоссальными последствиями” нехватки боеприпасов. Арсеналы истощаются из-за предоставления военной помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Калеб Ларсон в своей статье для Newsweek – передаёт РИА “Новости”.

Ларсон полагает, что в сложившейся ситуации нужно снимать экономику США “с мирных рельсов”. При этом автор статьи не говорит о том, что её нужно переводить на “рельсы военные”. По его мнению, нужно сделать так, чтобы экономика США отвечала текущим потребностям. В этом случае трудовые ресурсы будут задействованы более эффективно, считает Ларсон.

Обозреватель также приводит в своём материале исторические аналогии. Так, нехватка боеприпасов во время Первой мировой войны вылилась в череду поражений для Великобритании. В наше время, в 2016 году, нехватка высокоточных управляемых снарядов у США заставила отвернуться от страны некоторых союзников на Ближнем Востоке, где шла военная операция против террористов.