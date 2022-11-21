Саммит “Большой двадцатки” в Индонезии продемонстрировал, что многие страны совершенно не хотят мириться с политикой США. Они имеют собственное мнение, не совпадающее с планами Вашингтона и последнему стило бы смириться с этим. Однако Соединенные Штаты не совсем понимают современный мир, так как упрямо продолжают видеть его в черно-белых тонах, пишет издание Newsweek.

Авторы публикации обращают внимание на то, что попытки США изолировать Россию с треском провалились. Сейчас она получает беспилотные аппараты от Ирана, а Китай, хотя и отказался от поддержки РФ поставками оружия, всегда оказывается на ее стороне в дипломатических баталиях.

Кроме того, некоторые страны не хотят терять сотрудничество с Россией и выступают в ее поддержку, что является вполне нормальным явлением. Однако Вашингтон продолжает делить государства на демократические и недемократические, что в конечном итоге может привести к окончательному расколу. Ведь используя такой простой подход, США фактически отказываются от анализа мелких деталей, которые часто являются ключевыми.