Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Неформальный альянс БРИКС все больше привлекает внимание развивающихся стран. Они пытаются уйти от западной политики, от невыгодных для себя геополитических запросов Соединенных Штатов, и поэтому делают выбор в пользу этого союза, написал журналист Том О’Коннор в издании Newsweek.

Он пояснил, что главное желание развивающихся стран – наладить новые экономические связи. Именно поэтому они стремятся вступить в БРИКС, причем очень часто претендентами оказываются государства, враждующие друг с другом.

Так, заявку в альянс уже подал Алжир, который последовал за Аргентиной и Ираном. Также интерес к союзу проявляют Турция и Египет. Планирует подавать заявку и Саудовская Аравия, причем это очень не нравится Европе. В поисках альтернативы России ЕС рассматривал как раз Саудовскую Аравию и Алжир, но если эти страны окажутся в БРИКС, у него вполне могут возникнуть серьезные проблемы.

Вам может понравиться

Китайских пользователей шокировала выдержка бойца РФ, который рукой отбил две гранаты

Видеозапись, на которой раненый российский боец отбивает сбрасываемые прямо на него с дрона гранаты, взбудоражила китайских интернет-пользователей. Они написали, что даже представить не могут, насколько сильной психологической выдержкой обладает военнослужащий.

RV: Дроны “Ланцет” батальона ДНР “Каскад” уничтожили под Угледаром натовские гаубицы M777

Батальон ДНР «Каскад» обнаружил позиции ВСУ с американскими гаубицами M777 и уничтожил орудия с применением дрона-камикадзе «Ланцет». Портал «Русская весна» рассказал, что данный эпизод произошел на Угледарском направлении. Украинские боевики

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух командиров ВСУ, причастных к массовым убийствам жителей Донбасса

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении двух командиров ВСУ, обвиняемых в военных преступлениях. Подробности об этом рассказала пресс-служба СКР. Один из фигурантов – это командир отделения