Неформальный альянс БРИКС все больше привлекает внимание развивающихся стран. Они пытаются уйти от западной политики, от невыгодных для себя геополитических запросов Соединенных Штатов, и поэтому делают выбор в пользу этого союза, написал журналист Том О’Коннор в издании Newsweek.

Он пояснил, что главное желание развивающихся стран – наладить новые экономические связи. Именно поэтому они стремятся вступить в БРИКС, причем очень часто претендентами оказываются государства, враждующие друг с другом.

Так, заявку в альянс уже подал Алжир, который последовал за Аргентиной и Ираном. Также интерес к союзу проявляют Турция и Египет. Планирует подавать заявку и Саудовская Аравия, причем это очень не нравится Европе. В поисках альтернативы России ЕС рассматривал как раз Саудовскую Аравию и Алжир, но если эти страны окажутся в БРИКС, у него вполне могут возникнуть серьезные проблемы.