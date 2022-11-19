Центр стратегических и международных исследований заявил, что количество крылатых и тактических ракет, имеющихся в распоряжении ВС РФ на Западе не знают. Представитель организации Марк Кансиан пояснил, что Россия задолго до специальной военной операции на Украине готовилась к вооруженному противостоянию с НАТО, поэтому формировала крупный арсенал ракетного вооружения, передает New York Times.

По словам Кансиана, предположение о заканчивающихся российских ракетах основано на отсутствии возможности приобретения РФ электронных чипов, необходимых для производства боезарядов. Однако Москва запаслась необходимыми ей микросхемами заранее. Тем более, что они используются и в гражданских разработках, поэтому могли приобретаться не оборонным комплексом, а практически любыми предприятиями.

Именно поэтому сейчас ни один западный аналитик не может точно сказать, сколько у России осталось ракет и когда они закончатся.