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Войска РЭБ в данный момент – это гордость России. Они обладают уникальными возможностями, скрывают от противника сигналы собственной связи, обнаруживают позиции ВСУ и позволяют отслеживать их местоположение, пишет портал Lenta.ru.

Соединенным Штатам уже приходилось сталкиваться с российскими РЭБ в Сирии и это им совершенно не понравилось. Так, генерал-лейтенант Раймонд Томас рассказал, что в САР происходила наиболее “агрессивная радиоэлектронная война на планете”. Ведь средства РЭБ не только отключали противнику связь, но и выводили из строя навигационную систему беспилотных аппаратов и самолетов.

Военный эксперт NBC News Себастьян Роблин прямо заявляет о доминировании России на арене радиоэлектронной борьбы. Он указывает, что США также развивали подобное вооружение, однако сразу после холодной войны забросили все разработки. Сейчас им приходится находиться в роли аутсайдеров и догонять РФ.

В России войска РЭБ являются одними из самых засекреченных и поэтому для многих непонятных. Ведь удары, которые они наносят, являются невидимыми для врага. Но при этом они успешно выводят из строя средства связи и дроны, навигационные системы любой техники, включая авиацию, разрушают все планы противника и обеспечивают победные результаты с минимальными потерями. И со сравнительно небольшими затратами, так как являясь весьма эффективными боевыми системами, комплексы РЭБ все же относятся к самым недорогим.

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