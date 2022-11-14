В немецкой армии произошёл инцидент, в который пришлось вмешиваться оборонному ведомству страны. Военные получили обмундирование с буквами SS на ярлыках. Об этом сообщает издание Focus – передаёт РИА “Новости”.

Аббревиатура никак не была связана с одноимённым вооружённым формированием времён гитлеровской Германии, а обозначала размер военной формы: S-Short. Тем не менее новость о ярлыках с аббревиатурой SS быстро разлетелась по всей стране и дошла до Минобороны Германии. Его глава Кристин Ламбрехт распорядилась, чтобы военные самостоятельно срезали ярлыки с одежды.

По данным, которые сообщают немецкие СМИ, поставками обмундирования в Бундесвер занимаются несколько частных компаний. Какая из них допустила оплошность не уточняется. Представители бизнеса никак не комментировали инцидент.