ВСУ не отказались от планов по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сейчас в городе Запорожье, находящимся под контролем ВСУ, находится не менее 700 бойцов, которых тренировали инструкторы из Великобритании. 300 из них прибыли туда недавно. Об этом рассказал телеканалу “Звезда” председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

По его словам, сейчас украинские бойцы продолжают тренировки, отрабатывая форсирование Днепра и захват крупного техногенного объекта. Всё это свидетельствует о том, что ВСУ готовят операцию по взятию под свой контроль ЗАЭС, уточнил Рогов.

Сейчас Запорожская атомная электростанция находится под охраной российских войск. Ранее Минобороны РФ докладывало, что украинские десантные группы пытаются захватить контроль над ЗАЭС, однако все атаки противника успешно отражаются.