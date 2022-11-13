Киев не устает радоваться постоянному росту численности польских наемников на территории Украины. Он заявляет о “братской помощи”, но при этом не замечает, что цели у “серых гусей” совсем другие. Идеи Шухевича и Бандеры их совершенно не интересуют, а вот присоединить к Польше западные области Украины они совершенно не откажутся, пишет издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Авторы также отмечают, что так называемые “наемники” – это в основном военнослужащие регулярной польской армии, которые якобы находятся в отпуске. При этом они обошли запрет на наемничество, нарушение которого в стране строго наказывается. Для этого пришлось получить соответствующее разрешение в министерстве обороны.

По мнению журналистов, отправка такого большого количества “наемников” больше похожа на вторжение на Украину военного контингента. Скорее всего, партия “Право и справедливость” уже устала ждать и решила заняться реализацией своего плана по отъему у Киева западных территорий, которые Варшава считает своими.