Ещё за неделю до начала специальной военной операции (СВО) боевики националистического батальона “Азов” (террористическая организация, запрещена в России) начали развёртывать позиции на комбинате “Азовсталь”. Об этом заявил начальник штаба полка нацбатальона Богдан Кротевич – сообщает издание Life.

В интервью Дмитрию Гордону (внесён в перечень физлиц-иноагентов), Кротевич утонил, что добро на использование своих заводов в качестве военных укреплений дал бизнесмен Ринат Ахметов. Об этом рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, отметил начштаба.

Кротевич также рассказал, что перед заходом на предприятие от “азовцев” потребовали, чтобы те надели форму сотрудников предприятия и защитные каски. С началом СВО боевики полностью освоились на территории огромного предприятия. Отвечая на вопрос о числе людей на заводе, начальник штаба “Азова” сказал, что там было около 3 тысяч человек. Однако не уточнил, идёт речь о гражданских или о военных.

Контроль над заводом “Азовсталь” российская армия установила в мае. Тогда же с территории производственного комплекса вышли боевики, которые сдались в плен.