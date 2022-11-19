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Как сообщает РИА Новости, во время учений Североатлантического альянса, которые проходили в водах Балтийского моря, российские самолеты облетели корабельную группировку НАТО. Военное командование Альянса выразило обеспокоенность и заявило о непрофессиональных действиях со стороны российских военных самолетов.

В официальном пресс-релизе НАТО сообщается, что указанный инцидент произошел утром 17 ноября. Представители Альянса заявляют, что российские военные самолеты пролетели на высоте в 91 метр и смогли приблизиться к военным кораблям на расстояние в 73 метра.

Представители НАТО заявили, что такое поведение российских военных самолетов является небезопасным, поскольку корабельная группировка Альянса проводила учения по противовоздушной обороне. Также командование НАТО сделало заявление, что не стремится к конфронтации с Российской Федерацией.

Российское Министерство обороны уже не однократно делало заявление, что все полеты ВСК РФ проходят в строгом соответствии с правилами международного использования воздушного пространства.

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