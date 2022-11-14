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Военные эксперты Джулиана Спенсер-Черчилль и Бен Оллереншоу в своей публикации в издании The National Interest подсчитали, что российский ядерный арсенал превосходит натовский. Причем не только по количеству ракет, но и по их качеству и готовности к использованию.

Авторы отметили, что силы ядерного сдерживания в Соединенных Штатах, а также в европейских странах находятся на уровне “хуже бесполезного”. Причем повышать его никто особо не торопится. Кроме того, эксперты сделали вывод, что рисковать катастрофическими последствиями для всей планеты и лезть в ядерное противостояние с Россией ради какой-то там Украины ни Брюссель, ни Вашингтон точно не станут.

Напомним, что Вашингтон ранее заявил о размещении на европейской территории ядерной авиабомбы B61. До этого момента в ЕС использовались боезаряды B-83-1, которые безнадежно устарели и сейчас списаны в утиль.

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