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Соединенные Штаты столкнулись с серьезной дилеммой. Чтобы предотвратить «катастрофу на Тайване», им необходимо отправлять больше оружия островному государству, однако делать это одновременно с поставками Киеву они не в состоянии, пишет издание The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что отправка оружия на Украину почти на треть опустошила арсеналы Соединенных Штатов. В оружие для Киева вложено более 20 миллиардов долларов. И это при том, что США столкнулись с серьезным внутренним кризисом в экономике и энергетическом ее секторе.

Инфляция, рост уровня безработицы требуют от властей США особого внимания к решению внутренних проблем. Поэтому многие аналитики приходят в ужас от мысли. Что помимо Украины, оружие придется поставлять еще и на Тайвань. Такая «война на два фронта» точно приведет к негативным последствиям для Америки.

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