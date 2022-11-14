На протяжении многих лет люди занимаются исследованием космоса. И почему же до сегодняшнего дня не найдено ни одного подтверждения, что внеземные цивилизации существуют или существовали ранее. Согласно выводам специалистов NASA, встреча с представителями внеземных цивилизаций невозможна, так как они погибли в результате самоуничтожения. Ответ ученых объясняет отсутствие встреч Землян с инопланетными цивилизациями. По предположениям специалистов, разумная жизнь, существовавшая на других планетах, просто исчезла, не встречаясь с жителями Земли.

Однако, некоторые эксперты также утверждают, что подобная участь ожидает и человечество. Поэтому люди должны приложить все усилия, чтобы не допустить подобного конца своего существования.

Ученые считают, что главная причина, которая может повлечь за собой самоуничтожение человеческого вида – это нарушение главных функций жизни человека. Именно это является причиной самоуничтожения еще до того, как разумная жизнь на Земле будет способна выйти на межцивилизационный уровень.