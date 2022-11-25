Глава пресс-службы 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ разочаровались в своих попытках прорвать российскую оборону и перешли к исключительно разведывательным мероприятиям. Иногда они еще делают попытки продвижения вперед, но подобные действия быстро пресекаются.

“В зоне ответственности второго армейского корпуса противник на данный момент не предпринимает каких-либо решительных действий по изменению обстановки на линии соприкосновения. Ситуация на линии соприкосновения является стабильно напряженной”, – цитирует Филипоненко портал Ura.ru.

Офицер также отметил, что Киев продолжает бить по мирным городам, однако Луганск в последнее время под обстрелы не попадает. НМ в связи с этим занимается налаживанием жизнеобеспечения, а городские власти готовятся к отопительному сезону.