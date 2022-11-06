Бойцы Народной милиции ДНР ударом высокоточного снаряда «Краснополь» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, автомобиль, на котором перемещались боевики и личный состав. В телеграм-канале ведомства они опубликовали видео этой атаки.

Артиллеристы рассказали, что в ходе специальной военной операции достаточно часто задействуют именно снаряды «Краснополь», Они максимально точно поражают намеченные цели и обладают достаточной мощностью, чтобы уничтожать бронетехнику, опорные и командные пункты противника.

152-миллиметровые снаряды «Краснополь» применяются для ведения огня из самоходных артиллерийских установок «Мста-С», а также других орудий, имеющихся в распоряжении Народной милиции.

Напомним, что спецоперация на Украине продолжается. В настоящий момент ожесточенные бои идут на Донбассе, а также в Херсонской области, где ВСУ готовят крупное наступление.