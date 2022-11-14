На итальянских улицах появились плакаты, рассказывающие простым гражданам страны о российской армии и о том, где она ведет боевые действия. Известно, что эту полиграфическую продукцию расклеивают активисты, поддерживающие спецоперацию ВС РФ на Украине.

На плакатах изображен русский солдат, в полном обмундировании. Подпись гласит, что ВС РФ сражаются не только за свою свободу, но и за благополучие всей Европы.

«Русский солдат борется не только за свободу Донбасса, но и за спасение всей Европы от американского рабства! Мы там, где нужны», – написано на плакатах.

Напомним, что Италия не хочет отправлять на Украину оружие. Ранее глава Минобороны Крозето заявил, что страна будет заниматься решением собственных проблем, а не поставками военной помощи Киеву. Впрочем, под давлением США Рим может и передумать.