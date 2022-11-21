В составе украинской армии появился батальон “Туран”, в который вошли боевики уйгурского, азербайджанского, казахского и киргизского происхождения. Финансирование этого подразделения взяла на себя Турция, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Возглавляет батальон выходец из Казахстана Алмаз Кудайбек уулу, который до начала специальной военной операции ВС РФ работал парикмахером и разнорабочим. Затем он отправился на Украину и вошел в состав одного из подразделений территориальной обороны. В своей стране Алмаз разыскивается в рамках расследования уголовного дела за наемничество.

Анкара не скрывает своего непосредственного участия в создании и поддержке батальона . Напротив, в ролике о подразделении, который выложили в Сеть его участники, показывается символика движения “Бозкурт” (“Серые волки”), являющегося ультраправой фашистской организацией Турции.