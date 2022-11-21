ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В составе украинской армии появился батальон “Туран”, в который вошли боевики уйгурского, азербайджанского, казахского и киргизского происхождения. Финансирование этого подразделения взяла на себя Турция, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Возглавляет батальон выходец из Казахстана Алмаз Кудайбек уулу, который до начала специальной военной операции ВС РФ работал парикмахером и разнорабочим. Затем он отправился на Украину и вошел в состав одного из подразделений территориальной обороны. В своей стране Алмаз разыскивается в рамках расследования уголовного дела за наемничество.

Анкара не скрывает своего непосредственного участия в создании и поддержке батальона . Напротив, в ролике о подразделении, который выложили в Сеть его участники, показывается символика движения “Бозкурт” (“Серые волки”), являющегося ультраправой фашистской организацией Турции.

Вам может понравиться

Варшава грозит запереть российский флот на рейде в Балтийске еще до конца 2022 года

Варшава продолжает заниматься бесплодным поиском слабых мест РФ у Калининграда. Именно по ее инициативе страны Балтии заблокировали транзит в этот город, причем сами потеряли крупные доходы с него. Сейчас Польша

Президент Украины Зеленский следует ленинским курсом, разбрасываясь смелыми лозунгами

Киевский режим исповедует принцип “где бы ни работать, лишь бы не работать”, который обычно используется для демонстрации применения частиц “ни” и “не” в русском языке, написал журналист издания РИА Новости

Ситников: В британской MI6 заявили Зеленскому, что конвейер гибели ВСУ уже запущен

Россия достойно ответила на военную помощь Киеву со стороны Запада. Она задействовала против натовских вооружений беспилотные аппараты “Ланцет” собственного производства, которые успешно уничтожают американские гаубицы, британские бронетранспортеры и французские САУ.