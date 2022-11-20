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Один из основателей Интернационального легиона ВСУ Гастон Бессон погиб в бою на территории Украины. Французский рекрутер занимался в основном подбором неонацистов по всей Европе, которые подчинялись националистическому полку “Азов” (запрещенная в России террористическая организация).

“Российская газета” рассказала, что 46-летний француз ранее нес службу в спецназе и воздушно-десантных войсках, побывал в “горячих” точках, коими в разные годы были Хорватия и Бирма, Лаос, Суринам и Босния.

Опыт командования интернациональными подразделениями Бессон приобрел еще в Югославии, где руководил боевиками из Ирландии, Италии, Великобритании, Германии и Франции. С началом конфликта на Украине он практически сразу занялся рекрутингом, привлекая “солдат удачи” из Европы.

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