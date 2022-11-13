Вечером в субботу и в ночь на воскресенье на Украине несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги. Власти отдельных регионов заявляют, что ВС РФ атаковали объекты военной и энергетической инфраструктуры, а также сообщают некоторые подробности обстрелов, пишет портал “Военное обозрение”.

Так, ракетным ударам вновь подвергся Николаев, хотя оперативное командование “Юг” ошибочно считало, что после ухода ВС РФ из Херсона военным объектам в этом городе ничего не грозит. Впрочем, в Киеве всегда рассказывают то о закончившихся российских ракетах, то о непробиваемой украинской ПВО, однако удары стабильно наносятся и выводят из строя энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, о взрывах заявил губернатор Черкасской области Игорь Требунец. Он как раз сообщил о работе ПВО, которая якобы сбила российские ракеты, но посты местных жителей доказывают обратное.

Также имеется информация об атаках на объекты ВСУ в Дружковке и Артемовске на Донбассе, и в Никополе Днепропетровской области, где барражирующие боеприпасы “Герань-2” вновь атаковали критическую инфраструктуру.