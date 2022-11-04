ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уверенная победа Биньямина Нетаньяху на выборах премьер-министра Израиля насторожила Киев. Все дело в том, что его шансы на получение военной помощи резко снизились до нуля.

Украинское руководство на протяжении нескольких месяцев пыталось выпросить у Израиля оружие. Дошло до того, что в парламенте страны действительно начал рассматриваться этот вопрос. Однако победа Нетаньяху скорее всего ставит точку в стараниях Киева и закрывает вопрос поставок вооружений.

Мало того, Киев сейчас задумался, будет ли Израиль по-прежнему делиться разведывательной информацией, без которых украинские подразделения могут оказаться слепыми и глухими.

Портал «Военное обозрение» считает, что Нетаньяху продолжит поддерживать хорошие отношения с РФ. Одновременно с этим он постарается приложить усилия для сдерживания Ирана. Не исключено, что с его приходом на пост главы правительства обострится противостояние с Палестиной.

Вам может понравиться

В Киеве сметают хлеб в магазинах и готовят еду на кострах в лесу

Жители Киева из-за проблем с электричеством выбрались на природу и жгут костры в лесу, готовя нехитрые блюда, сообщает издание “Взгляд”. Также в магазинах украинской столицы в дефиците хлеб, который моментально

Суровикин может запустить ракету Х-32 прямо в форточку Зеленскому

Россия задействовала на Украине новейшие ракеты Х-32, которые обладают высокой точностью поражения целей. Издание «Царьград» рассказало, что именно такой боезаряд вполне мог бы залететь прямо в форточку тайной резиденции президента

Патрушев: Киев под кураторством Запада готовит к взрыву “грязную” ядерную бомбу

Киев продолжает подготовку ко взрыву «грязной» ядерной бомбы, поэтому необходимо предпринимать меры, чтобы его предотвратить. Об этом 3 ноября заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он пояснил, что «грязная» ядерная