Уверенная победа Биньямина Нетаньяху на выборах премьер-министра Израиля насторожила Киев. Все дело в том, что его шансы на получение военной помощи резко снизились до нуля.

Украинское руководство на протяжении нескольких месяцев пыталось выпросить у Израиля оружие. Дошло до того, что в парламенте страны действительно начал рассматриваться этот вопрос. Однако победа Нетаньяху скорее всего ставит точку в стараниях Киева и закрывает вопрос поставок вооружений.

Мало того, Киев сейчас задумался, будет ли Израиль по-прежнему делиться разведывательной информацией, без которых украинские подразделения могут оказаться слепыми и глухими.

Портал «Военное обозрение» считает, что Нетаньяху продолжит поддерживать хорошие отношения с РФ. Одновременно с этим он постарается приложить усилия для сдерживания Ирана. Не исключено, что с его приходом на пост главы правительства обострится противостояние с Палестиной.