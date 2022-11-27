В центральных и восточных регионах Украины ВС РФ наносит очередные удары по энергетической инфраструктуре. Портал “Военное обозрение” сообщает об атаках на объекты в Кировоградской и Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Рано утром удары были нанесены по Кривому Рогу. Для этой цели были задействованы беспилотные аппараты “Герань-2”, которые, по предварительной информации, уничтожили железнодорожный узел.

В центре и на востоке Украины с самого утра истошно воет сирена воздушной тревоги. Атака осуществляется на те объекты, о восстановлении которых бодро рапортовали еще вчера украинские чиновники.

Напомним, что удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с 10 октября. На данный момент из строя выведено более 50 процентов объектов, в стране возникают серьезные перебои с подачей электрической энергии.