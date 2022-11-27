ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В центральных и восточных регионах Украины ВС РФ наносит очередные удары по энергетической инфраструктуре. Портал “Военное обозрение” сообщает об атаках на объекты в Кировоградской и Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Рано утром удары были нанесены по Кривому Рогу. Для этой цели были задействованы беспилотные аппараты “Герань-2”, которые, по предварительной информации, уничтожили железнодорожный узел.

В центре и на востоке Украины с самого утра истошно воет сирена воздушной тревоги. Атака осуществляется на те объекты, о восстановлении которых бодро рапортовали еще вчера украинские чиновники.

Напомним, что удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с 10 октября. На данный момент из строя выведено более 50 процентов объектов, в стране возникают серьезные перебои с подачей электрической энергии.

Вам может понравиться

“Дом.РФ” выставит на продажу тюрьму “Кресты” в Санкт-Петербурге

Государственная компания «Дом.РФ» получит в свое распоряжение легендарный тюремный комплекс “Кресты” в Санкт-Петербурге. Сейчас известно о передаче ей основного участка площадью 3,9 га, на котором располагаются здания следственного изолятора. О

После месяца обороны ВС РФ вновь пошли в наступление на Купянском направлении

25 ноября ВС РФ начали давно прогнозируемое наступление на Купянском направлении. Они ведут боевые действия под Новоселовкой, а также атакуют позиции украинских войск у населенных пунктов Липцы, Старица, Огурцово и

РВ: Ожесточенные бои идут у населенного пункта Павловка под Угледаром

Спецподразделение Народной милиции ДНР “Каскад” ведет бой против украинских войск, пытающихся наступать на село Павловка под Угледаром. Сообщается, что союзные силы активно используют гранатометы с осколочными боеприпасами ВОГ. Кроме того,