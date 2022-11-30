На одном из снимков, который прислал марсоход Perseverance, над поверхностью Марса был обнаружен очень странный объект черного цвета. Многие люди, увидев данное изображение, стали строить различные догадки и невероятного рода предположения. Одна из самых популярных теорий, связанных с данным снимком, – это неопознанный летающий объект.

Нашумевшая в Сети фотография, на которой многие «увидели НЛО» была сделана марсоходом Perseverance 27 ноября 2022 года. Пользователи интернет-сообщества Reddit выдвигали невероятные и, порой, даже смешные версии. Самая необычная – это «летящий по небу пластиковый пакет». Однако специалист NASA Джастин Маки разочаровал аудиторию. Он написал, что данная черная точка на фотографии является микроскопическим кусочком мусора, который попал на объектив.

Слова специалиста подтверждает еще одна фотография Perseverance. На ней тоже есть подобного рода темный объект. Однако на этом снимке он расположен уже не в небе, а посередине ландшафта поверхности Марса.