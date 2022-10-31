Истребители СУ-57М поступят на вооружение российской армии в 2025 году. Самолёты будут оснащены новым двигателем “Сатурн-30”, который даст воздушным судам возможности шестого поколения истребителей. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM), сообщает NVL.

Уточняется, что новый двигатель повысить лётные характеристики самолётов. К примеру, позволит развивать скорость выше двух чисел Маха, но без применения форсажных камер. Кроме того, снизятся требования к техобслуживанию и уменьшатся расходы топлива. При этом дальность полёта повысится.

Издание отмечает, что в США и Китае истребители шестого поколения должны появиться только к 2030 году. В этой связи, стоит предполагать, что Москва приложит максимум усилий, чтобы до этого времени на вооружении был самолёт, который частично уже отвечает критериям нового поколения. Предполагается. что парк СУ-57 превзойдёт отметку в 50 единиц уже к 2025 году, отмечает MWM.