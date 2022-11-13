На стороне ВСУ в боевых действия участвует Грузинский легион, который возглавляет Мамука Мамулашвили. Боевики этого подразделения называют себя ни много, ни мало, “борцами за свободу” и якобы бьются “за идею”. Однако на деле оно состоит из военных преступников, пишет американское издание Military Watch.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ИноСМИ”, указывают, что этот самый легион, в который, помимо грузинских “ополченцев”, входит еще не менее 50 британских наемников, создал российской армии немало проблем.

Но главное заключается в том, что “идея”, за которую борются грузины и наемники из других стран – это “война против всех русских” без исключений. Военные преступники, коих собрал в своем подразделении Мамулашвили, не видят разницы между военнослужащими ВС РФ и мирными жителями России. Они заявляют, что “и те, и другие оккупанты”, а значит, заслуживают только уничтожения.

Американские журналисты указывают, что Мамулашвили и его свора “бьется за западные идеалы”, но на деле легион банально зарабатывает деньги, совершая жестокие военные преступления, как и множество других “серых гусей”.