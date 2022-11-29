На интернет-платформе Reddit пользователь опубликовал фотографию со своей свадьбы. Но изображенного на этом фото мужчину раскритиковали пользователи в Сети за неуместный внешний вид на его же свадьбе. Стоит отметить, что на снимке можно увидеть невесту в классическом белом свадебном платье и жених в футболке, бежевых шортах-карго и кроссовках. И если подружки невесты были одеты в вечерние бордовые платья, то друзья жениха поддержали его стиль, надев шорты и брюки светлых тонов, яркие футболки и кроссовки.

Так один из комментаторов написал, что жених со своими друзьями выглядят не празднично, а будто бы после рабочей смены со стройки. Другой пользователь отметил, что ему жаль невесту и ее подружек. Одна из девушек-комментаторов написала, что она отказала бы такому жениху прямо у алтаря.

Еще один из пользователей посочувствовал невесте, отметив, что если этот мужчина не захотел позаботиться о костюме на собственной свадьбе, то он не станет заботиться о своей жене. «Разница в формальностях – это одно, но здесь полное несоответствие», зарезюмировал все вышесказанное еще один комментатор.