Молодой человек разоткровенничался в Сети о том, что после завершения «медового месяца» их страсть с женой охладела – интимная жизнь теперь отсутствует. «Мы поженились в сентябре, и после медового месяца у нас женой нет секса…», – пожаловался юзер с ником In My_World.

Пользователи интернет-форума Reddit были крайне удивлены тем, что человек пишет о такой проблеме в Интернете вместо того, чтобы обсудить все со своей женой. Другие же решили дать мужчине советы, как ему возобновить сексуальную жизнь с супругой.

Так один из пользователь порекомендовал молодому человеку пригласить жену на свидание, сделать ей массаж без «обязательств», помогать ей даже тогда, когда она не просит об этом. Другой пользователь отметил, что после свадьбы отношения обычно теряют романтику. Пары забывают о нежности друг другу. Поэтому необходимо не переставать удивлять свою вторую половину романтическими поступками.

Одна девушка-комментатор призналась, что после свадьбы продолжала удивлять своего мужа в плане интимной близости. Однако, когда она рассказала об этом своим замужним подругам, те раскритиковали ее. Они считают, что после свадьбы нет смысла изощряться в сексуальном плане.