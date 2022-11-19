Мощные взрывы в Запорожье в ночь на 19 ноября уничтожили одно из крупнейших украинских предприятий “Мотор-Сич”, рассказал портал Avia.Pro. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате атаки полностью уничтожены цеха, которые занимались ремонтом авиатехники Воздушных сил страны, а также склады с боеприпасами.

Напомним, что завод “Мотор-Сич” осуществлял производство авиационных двигателей и комплектующих для беспилотной авиации. Он имел контракт с турецкими производителями на поставку моторов для новейших ударно-разведывательных дронов “Байрактар”.

Российские ВС в последнее время атакуют не только военную и энергетическую инфраструктуру Украины, но и промышленные предприятия, работающие на армию страны. Ранее были нанесены удары по заводу “Искра”, а также по хорошо известному предприятию “Южмаш” в Днепропетровске.