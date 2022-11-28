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В населенный пункт Павловка, что под Угледаром, одним из первых вошел российских танк “Зенит”, который применил тактику “танкового тарана”, рассказали бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Один из бойцов экипажа боевой машины рассказал, что в одном из боев танк из-за раскисшей дороги оказался в противотанковом рве. Вытащить его оттуда удалось, но практически сразу дальнейший путь преградила украинская БМП.

“На ее бортах — перечеркнутые литеры V и украинский флаг: значит, трофейная. Выстрел — мимо! Еще — без толку! Как вдруг командир кричит: “Тарань его!” Разгоняемся и выталкиваем их прямо на мины. Взрыв! Смотрим — разворотило начисто», – поведал боец.

Этот уникальный маневр позволил танкистам попасть в Павловку одними из первых. Причем некоторое время им пришлось отбивать атаки отступающего врага. В настоящий момент населенный пункт полностью контролируется российскими ВС, а экипаж “Зенита” получит государственные награды за проявленный героизм.

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