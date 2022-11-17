По сообщению издания «Е1.RU», мобилизованный блоггер из Каменска-Уральска продолжает вести свой блог, но уже на передовой. Иван Птицын был мобилизован в конце сентября. За полтора месяца Иван не только успел пройти военную подготовку, но уже и побывал на передовой, участвуя в боевых действиях.

Военный отмечает, что именно на передовой осознаешь всю серьезность происходящего. Воинам также иногда бывает страшно. Однако нужно защищать свою Родину. Также он подчеркнул, что боеприпасов достаточно, а вот грамотных командиров не хватает.

В своих постах, Иван не рассказывает о передвижениях армии, ведь этим можно подставить себя и товарищей. Основная цель блога – показать жизнь российских бойцов на передовой: их быт в землянках, полевая кухня, стройка окопов. Как только появляется связь, Иван выкладывает новые посты на своей личной странице.

На видео блоггер передает привет всем своим родным, знакомым и своему родному городу. Он отмечает, что у него появился позывной «Батюшка».