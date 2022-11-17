В социальных сетях и мессенджерах появилась видеозапись, на которой бойцы якобы территориальных войск Смоленской области заявляют об отступлении с позиций в зоне специальной военной операции.

На кадрах запечатлены около ста военнослужащих, которые скрывают лица под балаклавами. Они сообщают, что постоянно находятся под обстрелами украинской армии и не в состоянии больше оказывать сопротивление. Именно поэтому они приняли решение об отступлении.

Минобороны РФ прокомментировало эту видеозапись. Представители национального центра управления обороной заявили, что ролик является фейковым. Бойцы одного из подразделений территориальных войск Смоленской области даже не собирались оставлять своих позиций. Они находятся там до сих пор и не подвергались ни атакам противника, ни обстрелам.

Видеозапись же является обычной постановкой, которые талантливо изготавливают украинские пропагандисты.