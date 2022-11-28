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В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о том, что в ходе СВО артиллеристы Западного военного округа используют радиолокационный комплекс контроля стрельбы и разведки «Зоопарк». С его помощью российские военные могу наносить точные удары по позициям противника.

Предназначение данного комплекса заключается в том, что ведется разведка позиций огневой техники вооруженных сил Украины. «Зоопарк» способен помочь производить расчеты траектории снарядов и ракет, производить корректировку огня а также следить за воздушным пространством.

Командир отделения радиолокационного комплекса «Зоопарк» рассказал, что принцип работы «Зоопарка» заключается в том, что как только он засекает полет снаряда, то через несколько секунд может определить точное местоположение орудия по траектории полета снаряда. Ежедневно с помощью «Зоопарка» им удается засекать по 3-4 орудия вооруженных сил Украины. В основном это минометы. Реже бывают РСЗО и гаубицы.

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