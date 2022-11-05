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В сети Интернет можно найти тысячи «рецептов счастья» со всевозможными советами, как завоевать сердце противоположного пола. Чтобы получить желаемое, прекрасная половина человечества может пойти даже на коварство – прибегнуть ко всевозможным интригам и хитростям. Ко всем подобным приемам прибегали еще девушки из далекого прошлого. Но насколько они действенны? С этим вопросом помогут разобраться специалисты по межличностным отношениям            .

В известной социальной сети в паблике под названием «psyho_logia» выложено видео о том, как пожилая женщина делится секретами семейного счастья. Название видео достаточно громкое: «Как охомутать мужика». И видео начинается с фразы «как сесть на шею мужику?». Среди комментаторов под данным видео развернулась словесная перепалка, в которой одни пользователи считают советы женщины банальными, другие с ними крайне не согласны, а третьи посчитали их руководством к действию.

Семейный психолог и сексолог Марина Протопопова высказала свое мнение относительно советов в данном видео. Так, психолог отметила, что внимательно выслушивать своего мужчину и хвалить его поступки является дельным советом. Ведь каждому мужчине не зависимо от его возраста важно, чтобы его старания были замечены и одобрены. Специалист также подчеркнула, что формулировка названия вышеупомянутого видео неправильная. Его нужно было назвать: «Советы, как стать идеальной женщиной для своего мужчины».

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