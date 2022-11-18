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В скором времени на линии боевого соприкосновения могут появиться новые отечественные беспилотники. Они станут “неприятным сюрпризом для врага”. Об этом у себя в телеграм-канале написал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Там же он разместил видео с полётами прототипов российских беспилотных летательных аппаратов.

В своём сообщении Рогозин уточнил, что дроны создали “независимые российские разработчики”, а “военно-промышленная компания “Царские волки” окажет им полную поддержку”. Соответствующую группу возглавляет сам Дмитрий Рогозин.

Издание “МК” отмечает, что на представленном Рогозиным видео был замечен беспилотник, который похож на американский барражирующий боеприпас Switchblade. Запуск этого летательного аппарата может происходить, как со специального робототехнического комплекса, так и с катапульты.

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