Частичная мобилизация существенно усилила боеспособность Вооружённых сил России. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин. Парламентарий входит в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Об этом сообщает “МК”.

Рахманин рассказал, что лично бывает на разных участках фронта, а также встречается с украинскими военными. Во время таких разговоров украинские военнослужащие, и прежде всего офицерский корпус, отзываются о мобилизованных россиянах, как о бойцах с высокой подготовкой. По словам украинского депутата, военнослужащих ВСУ подготовка россиян впечатляет. Рахманин также добавил, что в основном, ВС РФ усилили свои позиции за счёт мобилизованных в Центральном Донбассе.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В конце октября глава государства заявил, что она завершена. По словам российского лидера, в рамках частичной мобилизации в войска было призвано более 300 тысяч человек.