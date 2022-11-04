ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев освобождает из плена только широко разрекламированных боевиков, оставляя там малоизвестных военнослужащих, которые тоже участвовали в боевых действиях, рассказала жена морского пехотинца ВСУ Марина Ашифина изданию “Московский комсомолец”.

Она пояснила, что после боев в Мариуполе ее супруг длительное время числился в списках пропавших без вести. Киев никакой информации о нем не давал, поэтому пришлось обращаться к властям ДНР. При этом выяснилось, что морпех находится в плену и власти Украины не могли об этом не знать.

Сейчас военнослужащий уже находится дома. Его отпустили из плена, так как признали невиновным в ДНР.

По словам Ашифиной, подавляющее большинство защитников Мариуполя, которые до конца сражались за город, внезапно стали для киевского режима и части украинцев врагами народа и предателями, так как приняли решение сложить оружие. В герои же записали распиаренных националистов, которые, впрочем, точно также сдались в плен.

Вам может понравиться

США и КНДР обменялись угрозами применить ядерное оружие: «Совершили необратимую грубую ошибку»

Северная Корея продолжает будоражить ближайших соседей и Соединенные Штаты серией испытаний ядерного оружия. На них уже отреагировал глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший, что попытка нанести удар по США или по

Шурыгин заметил, как ВС РФ постепенно возвращают себе инициативу в спецоперации на Украине

Украинские ВС с 1 сентября и до середины октября безраздельно владели инициативой в боевых действиях. Однако сейчас ситуация резко изменилась. ВС РФ уже возвращают себе инициативу и организуют успешные наступательные

ВС Сербии в своем воздушном пространстве уничтожили разведывательный беспилотник

В воздушном пространстве Сербии уничтожен коммерческий дрон, который проводил разведку над одной из войсковых частей. Произошло это в непосредственной близости от города Рашка. Противовоздушная оборона ВС Сербии обнаружила и сбила