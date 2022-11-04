Киев освобождает из плена только широко разрекламированных боевиков, оставляя там малоизвестных военнослужащих, которые тоже участвовали в боевых действиях, рассказала жена морского пехотинца ВСУ Марина Ашифина изданию “Московский комсомолец”.

Она пояснила, что после боев в Мариуполе ее супруг длительное время числился в списках пропавших без вести. Киев никакой информации о нем не давал, поэтому пришлось обращаться к властям ДНР. При этом выяснилось, что морпех находится в плену и власти Украины не могли об этом не знать.

Сейчас военнослужащий уже находится дома. Его отпустили из плена, так как признали невиновным в ДНР.

По словам Ашифиной, подавляющее большинство защитников Мариуполя, которые до конца сражались за город, внезапно стали для киевского режима и части украинцев врагами народа и предателями, так как приняли решение сложить оружие. В герои же записали распиаренных националистов, которые, впрочем, точно также сдались в плен.