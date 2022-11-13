Сотрудники украинской Службы безопасности и боевики ВСУ жестоко пытают военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на представителей республики.

Он сообщил, что тела погибших бойцов властям ЛНР передала украинская сторона. Судмедэксперты обнаружили на них следы множественных пыток. У одного из военных сломана шея, у остальных отрезаны кончики ушей и прострелены ноги. При этом понятно, что изуверы пытали бойцов еще при их жизни, передает “Московский комсомолец”.

Все собранные материалы власти ЛНР передадут главе офиса Международного комитета Красного креста в Луганске Биляне Милошевич. Она, в свою очередь, отправит их в Женеву, где располагается штаб-квартира организации. Следы пыток будут очередным доказательством нарушений украинскими боевиками Женевской конвенции, устанавливающей правила обращения с военнопленными